Hund gerettet : Polizei stoppt illegalen Tiertransport an A3 bei Siegburg

Die Kölner Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle an der A3-Raststätte in Siegburg einen illegalen Tiertransport gestoppt. Die Beamten hatten einen Mercedes Sprinter mit Anhänger angehalten, in dem zwei Männer in Richtung Köln unterwegs waren. In dem geschlossenen und unbelüfteten Anhänger fanden sie eine Hundetransportbox, in der ein etwa vier Monate alter Welpe steckte, wie die Polizei mitteilt. Demnach lag das eingekotete Tier bei Außentemperaturen von nahezu 30 Grad vollkommen dehydriert und apathisch in seiner Box.