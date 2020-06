Imker entfernt Insekten : 40.000 Bienen sorgen für Feuerwehreinsatz in Siegburg

Ein Imker hat in Siegburg ein Bienennest entfernt. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Ein Bienennest hat in Siegburg zu einem Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Die beförderte per Drehleiter einen Imker in luftige Höhe.



Ein Bienenstock mit rund 40.000 Bienen hat am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Das Bienenvolk hatte sich nach Angaben der Einsatzkräfte an einem städtischen Baum an der Kronprinzenstraße angesiedelt. Es befand sich im Bereich des Nordbahnhofs in etwa sechs Meter Höhe.

Die Bienen befanden sich in etwa sechs Meter Höhe. Foto: Alf Kaufmann