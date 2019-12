Vorfahrt an Wilhelmstraße missachtet : 36-Jähriger bei Unfall in Siegburg verletzt

36-Jähriger bei Unfall in Siegburg verletzt

Vorfahrt an Wilhelmstraße missachtet

Ein 85-Jähriger hat die Vorfahrt an der Wilhelmstraße in Siegburg missachtet und ist mit dem Wagen eines 36-Jährigen zusammengestoßen. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Bei einem Unfall in Siegburg am Samstagabend ist ein 36-Jähriger leicht verletzt worden. Ein 85-Jähriger hatte die Wilhelmstraße gekreuzt und die Vorfahrt eines Passatfahrers missachtet.

Gegen 17.40 Uhr wollte ein 85-Jähriger in Siegburg mit seinem BMW von der Brückbergstraße über die Wilhelmstraße in die Industriestraße fahren, als er den Passat eines 36-Jährigen übersah und mit dem Wagen zusammenstieß.

Der SUV des Seniors wurde durch den Aufprall gegen einen Verkehrsspiegel an einer Hauswand, Ecke Industriestraße gedrückt. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall so verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Wagen wurden bei dem Zusammenprall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.