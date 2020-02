Lebte zuletzt in Siegburg : 34-jähriger Mohamed Bakir H. wird vermisst

Lebte zuletzt in Siegburg

Siegburg Die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises sucht nach dem 34-jährigen Mohemad Bakir H. und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann lebte zuletzt in einer Siegburger Obdachlosenunterkunft.

Wie die Behörde am Mittwochmorgen mitteilte, ist der Aufenthaltsort des 34-Jährigen bereits seit Mitte Januar unbekannt. Zuletzt lebte der aus Syrien stammende Mann in einer Obdachlosenunterkunft in Siegburg und stand unter amtlicher Betreuung.