Urteil in Siegburg : 31-Jähriger bleibt nach Ladendiebstahl in Menden in Haft

31-Jähriger bleibt nach Ladendiebstahl in Menden in Haft

Siegburg Ein 31-jähriger drogensüchtiger Angeklagte bleibt nach Ladendiebstahl und Körperverletzung in Haft. Das Urteil eines Schöffengerichtes unter Vorsitz von Richter Ulrich Wilbrand lautete nämlich: ein Jahr und sechs Monate Haft.

Der Mann ohne festen Wohnsitz hatte Mitte April versucht, in einem Discounter in Menden vier Flaschen Wodka und eine Tafel Schokolade an der Kassiererin vorbeizuschmuggeln. Zum Schein hatte er gegen einen Pfandbon ein Brötchen gekauft. Weil er aber trotz milder Temperaturen eine dicke Daunenjacke trug, war der Filialleiter misstrauisch geworden. Als der Angeklagte das Geschäft verließ, stellte sich der Filialleiter ihm in den Weg, worauf der Täter die Flucht ergriff.

Ein Passant stellte sich ihm in den Weg und versuchte, ihn an der Jacke festzuhalten. Darauf entledigte sich der Dieb der Jacke, zwei Wodkaflaschen, die er in den Hosenbund gesteckt hatte, fielen zu Boden. Eine weitere Flasche zog er mit einer weiträumigen Armbewegung hervor und traf nun den Passanten am Kopf. Dabei erlitt der Mann eine kleine Platzwunde neben der rechten Augenbraue und ließ von dem Dieb ab, der weiter flüchtete. Der Filialleiter des Discounters verfolgte ihn weiter, packte den Dieb schließlich und fixierte ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Dabei soll der an Hepatitis erkrankte Dieb ihn bespuckt haben.