Öffentlicher Personennahverkehr in Siegburg : Grüne und CDU wollen zuverlässige Anbindung an Linie 66

Rhein-Sieg-Kreis Politiker von CDU und Grünen machen den Siegburger Bahnhof in Landtag und Kreistag zum Thema. Es sei nicht verständlich, dass die Anbindung des Bahnhofs sich immer weiter verschlechtere.

„Es ist nicht akzeptabel, dass die Anbindung des Bahnhofs Siegburg/Bonn an den ICE zum zweiten Mal deutlich verschlechtert wird“, sagt der Landtagsabgeordnete Horst Becker (Grüne). Er hat eine Große Anfrage an die Landesregierung gestellt und einen Brief an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für NRW geschrieben.