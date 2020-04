Gesichtete Wildkatze : Neues Zuhause für entlaufenen Serval aus Eitorf

Rhein-Sieg-Kreis Wochenlang war im Winter ein Serval in der Gegend rund um Eitorf unterwegs. Nachdem die Wildkatze Mitte Januar gefangen werden konnte, ist für das Tier nun ein neues Zuhause gefunden worden.

Der Serval, der von Mitte Dezember bis Mitte Januar rund um Eitorf unterwegs war, hat ein neues Zuhause. Die internationale Tierschutzstiftung Vier Pfoten hat die afrikanische Wildkatze in ihre Obhut genommen und sie in das Tier- und Artenschutzzentrum Tierart bei Maßweiler in Rheinland-Pfalz gebracht. Dort werde der vier Jahre alte Kater in einem großen artgerechten Gehege leben, teilt Vier Pfoten mit.