Personelle Engpässe in Heim in Bornheim : Zweiter Bewohner aus Heim in Sankt Augustin stirbt nach Corona-Infektion

Es gab einen zweiten Todesfall nach einer Corona-Infektion im CBT Wohnhaus St. Monika In Sankt Augustin. Foto: Dylan Cem Akalin

Sankt Augustin/Bornheim Ein „hochbetagter Senior“ aus dem CBT-Altenheim St. Monika in Sankt Augustin ist am Wochenende im Krankenhaus verstorben. Das ist der zweite Todesfall nach einer Corona-Infektion in dem Haus an der Husarenstraße.

Das teilte Annette Zang, Pressesprecherin der CBT - Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH in Köln, mit. Nachdem einige Bewohner verdächtigte Symptome aufwiesen, wurde gemeinsam mit den Behörden veranlasst, alle Menschen in der Einrichtung auf Covid-19 zu testen, sagte sie.

Darauf warten Mitarbeiter und Heimbewohner des Cellitinnen-Seniorenhauses St. Angela in Bornheim-Hersel, wo am Wochenende eine Mieterin positiv auf das Virus getestet wurde. Eine 92-jährige Heimbewohnerin verstarb. Nachdem am Samstagnachmittag das positive Testergebnis vorlag, wurde die gesamte Hausgemeinschaft sofort unter Quarantäne gestellt und weitere Schutzmaßnahmen ergriffen, sagt Heimleiter Daniel Hinkel.

„Wir sind traurig und bestürzt über den Tod unserer Bewohnerin, erklärte der Seniorenhausleiter. „Da Krankheitsverläufe bei Covid-19 so unterschiedlich verlaufen können, sind wir überaus besorgt und stehen im engen Kontakt mit den Hausärzten und dem Gesundheitsamt. Das heißt, wir müssen abklären, mit wem unsere Bewohnerin Kontakt hatte und ob gegebenenfalls andere Personen infiziert wurden. Nur so können wir den Kreis möglicher erkrankter Menschen identifizieren, um eine Ausbreitung konsequent einzudämmen“, so Hinkel. „Neben der Fokussierung auf den einzelnen Erkrankten dürfen wir die Gemeinschaft aller Mieter, Bewohner und Mitarbeiter am Standort nicht aus dem Blick verlieren“, erläuterte der Seniorenhausleiter. „Denn natürlich machen sich jetzt alle anderen Bewohner, deren Angehörige und auch Mieter sowie Mitarbeiter große Sorgen: um Erkrankte wie um die eigene Gesundheit.“

Mittlerweile spitze sich die Situation in dem Haus an der Birnbaumstraße zu. „Wir haben mindestens 15 Mitarbeiter alleine aus dem Pflegebereich, die als Kontaktperson 1 in Quarantäne müssen“, sagte er. Er versuche zurzeit, so viel Personal wie möglich abzurufen, auch solches, das frei habe. Aber Hinkel schätzt, dass es zu einer Notfallversorgung kommen werde.

„Ich hätte ja gerne ein mobiles Team des Abstrichzentrums aus Rheinbach hier gehabt, aber das Kreisgesundheitsamt hat uns mitgeteilt, das ginge nicht. Das würde man nur in absoluten Notfällen tun“, sagte der Herseler Heimleiter. Nun müsse er alle Mitarbeiter zum Hausarzt schicken, so wie auch viele Heimbewohner.

Dagegen liegen nun die Ergebnisse der am vergangenen Donnerstag im Heim in Sankt Augustin vorgenommenen Testung vor. Der CBT-Sprecherin zufolge wurden 38 Bewohner des Alten- und Pflegeheims positiv auf das Coronavirus getestet, sieben weitere Corona-Infektionen haben Tests bei Mietern im Betreuten Wohnen ergeben. Sechs Bewohner werden derzeit stationär behandelt, alle anderen Senioren mit Covid-19 Befund können im Haus versorgt werden, sagte Zang. Viele Angehörige seien am Wochenende kontaktiert worden. Da nicht alle erreicht werden konnten, befänden sich Briefe an diejenigen Angehörigen von Bewohnern auf dem Postweg, bei denen ein positives Covid-19 Testergebnis vorliegt, hieß es.

„Seit Beginn der Corona-Pandemie werden in der Einrichtung St. Monika in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt sämtliche Auflagen erfüllt und alle notwendigen Maßnahmen ergriffen“, sagte Zang. „Die auf das Coronavirus positiv getesteten Bewohner befinden sich in Quarantäne in den eigenen Zimmern und werden von Pflegekräften in Schutzausrüstung, also auch ausgestattet mit FFP2-Schutzmasken, versorgt.“

Im CBT-Wohnhaus St. Monika an der Husarenstraße leben 94 Senioren. Die CBT beschäftigt im Haus rund 100 Mitarbeiter. Die am Donnerstag durchgeführten Tests haben ergeben, dass bei 23 Mitarbeitern ein positiver Covid-19 Befund vorliegt. Diese Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Es wurden neue Dienstpläne erstellt, und das Wohnhaus wird durch Kollegen der CBT personell unterstützt.

Vera Druckrey, Geschäftsleitung der Einrichtung St. Monika: „Die Situation ist für uns alle sehr herausfordernd, aber der bereits bewältigte Kraftakt der vergangenen Tage hat gezeigt, dass wir uns aufeinander verlassen können. Das gibt Zuversicht für das, was kommt.“