Kinderklinik Sankt Augustin : Asklepios Klinik will Fördermittel im Sommer beantragt haben

Sankt Augustin. Zur Zukunft der Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin gibt es weiterhin viele offene Fragen. Jetzt geht es um Fördermittel zur Schließung aus dem Krankenhaus-Strukturfonds des Landes und darum, ob der Asklepios-Konzern Anträge korrekt gestellt hat.

Der Asklepios-Konzern ist davon ausgegangen, die Anträge auf Fördermittel aus dem Krankenhaus-Strukturfonds zur Schließung der gesamten Kinderklinik in Sankt Augustin oder Teilen davon korrekt gestellt zu haben. Das teilte Sprecher Rune Hoffmann auf GA-Nachfrage mit. „Wir werden das durch unsere Anwälte nochmals prüfen lassen und gegebenenfalls nachbessern“, so Hoffmann. Der Konzern wundere sich aber, dass er über die Medien erfahren müsse, dass das Ministerium die Anträge als nicht formvollendet beziehungsweise nicht gestellt ansehe.

Nach Angaben von Hoffmann hat Asklepios bereits am 24. Juni beim Land die Finanzmittel aus wirtschaftlichen Gründen beantragt. Ende September habe der Konzern darüber hinaus am freiwilligen Interessenbekundungsverfahren teilgenommen, so der Sprecher. Einen Monat später habe das Gesundheitsministerium angefragt, ob dieses an die Bezirksregierung weitergeleitet werden dürfe. „Was wir bestätigt haben“, sagt Hoffmann. Anfang November habe es dazu ein Gespräch bei der Bezirksregierung gegeben. Er kritisiert, dass es keinen direkten Hinweis gegeben habe, wie ein korrekter Antrag beschaffen sein solle. „Dann läge dieser längst vor.“ Stattdessen werde die direkte Auseinandersetzung gemieden und auf Zeit gespielt, so der Konzernsprecher.