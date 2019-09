Ehemaliges Gärtnereigelände : Zwei Varianten für das neue Wohngebiet in Menden

Wohngebäude statt Gewächshäuser: Im Zentrum von Menden sollen in Zukunft 189 Wohnungen in 13 Häusern entstehen.

Sankt Augustin Mit zwei Varianten für das neue Wohngebiet auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei im Mendener Zentrum möchten Verwaltung und Projektentwickler in die frühzeitige Beteiligung gehen. Sie unterscheiden sich lediglich nur minimal.

"Die neue Planung fußt auf dem Entwurf, den Sie kennen", sagte der Erste Beigeordnete Rainer Gleß zu den Politikern. Es gebe aber mehr Wohnungen aufgrund einer geschickteren Ausnutzung der Baukörper. 189 Wohnungen, davon rund 15 Prozent öffentlich gefördert, sollen es in 13 Gebäuden mit maximal drei Vollgeschossen sein. Deshalb seien auch mehr Stellplätze nötig, so Gleß. Davon sind laut Wohnkompanie 189 in einer Tiefgarage vorgesehen sowie weitere 95 oder eben 60 oberirdisch. "Wir haben in dem Gebiet eine gute ÖPNV-Anbindung und Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept", sagte Nagel.