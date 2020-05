Hochschule Bonn-Rhein-Sieg : Wissenschaftler brauchen Bodenproben aus der Region

Rhein-Sieg-Kreis Dass Gärten im Kampf gegen den Klimawandel helfen können, zeigt die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit einem neuen Projekt zur Bodenqualität in der Region. Jeder kann daran mit einer Bodenprobe teilnehmen. Ziel der Wissenschaftler ist eine Art Bodenqualitäts-Kataster für die gesamte Region.

Böden sind wichtig für das ökologische Gleichgewicht

Fokus auf Hausgärten und öffentliche Flächen

Tipps für die optimale Nutzung des Gartens

Die Aktion ist Teil des Projekts „Campus to world“, das die H-BRS seit zwei Jahren von Bund und Land finanziert bekommt. Dabei geht es um den wissenschaftlichen Transfer, also, Wissen sozusagen zu jedermann zu bringen.

„Im Idealfall ist es so, dass die Interaktion nach Einsendung der Proben nicht aufhört. Wir würden gerne mit den Bürgern am Ball bleiben, dass sie vielleicht eigene kleinere Experimente im Garten machen.“ Dazu hatte das Projektteam ursprünglich geplant, in diesem Jahr auch Workshops auf dem Campus anzubieten – mit Erklärungen, was die erhobenen Werte bedeuten, und entsprechenden Experimenten.