Vorfall im ZUE in Sankt Augustin : Veröffentlichtes Video zeigt ein verzerrtes Bild aus der Flüchtlingsunterkunft

Ziel der aktuellen Flüchtlingspolitik in NRW ist, den Kommunen möglichst nur anerkannte Flüchtlinge oder „Personen mit guter Bleibeperspektive zuzuweisen“. Dazu hat das Land die Aufenthaltszeit für die Bewohner in den Landeseinrichtungen verlängert, die vor 2015 auf drei Monate beschränkt war.

Schutzsuchende müssen sich in NRW zuerst bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum melden. Hier wird ihre Identität festgestellt, der Aufenthalt soll nur wenige Stunden dauern.

Von Bochum aus geht es in eine der sechs Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) des Landes wie, zum Beispiel in der Bonner Ermekeilkaserne. Hier werden die Menschen registriert, außerdem findet eine Gesundheitsuntersuchung statt. In der Erstaufnahme stellen die Menschen ihren Asylantrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das soll in der Regel nach zehn Tagen abgeschlossen sein.

Nächste Station ist eine weitere Sammelunterkunft des Landes: die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE). Im Jahr 2019 hat die Landesregierung die Aufnahmekapazitäten von 25 000 auf 20 000 Plätze reduziert. In der Region gibt es zwei Standorte in ehemaligen Verwaltungsimmobilien in Sankt Augustin und Bad Godesberg. Die Menschen bleiben so lange in der ZUE, bis über ihren Asylantrag entschieden ist. Sie sind dort gemeldet, können sich aber frei bewegen (Ausnahme: die aktuelle Corona-Quarantäne). Es gibt Flüchtlinge, die zwischenzeitlich bei Freunden oder Familie unterkommen. So erklärt sich in der ZUE Sankt Augustin die Differenz zwischen den gemeldeten Bewohnern (489) und der aktuellen Belegung (rund 320).

Flüchtlinge mit Schutzstatus und in bestimmten Fällen auch mit einer Duldung werden den Kommunen zugewiesen. Sie könnten sich eine Wohnung suchen, landen angesichts des Wohnraummangels in der Region aber oft wieder in Gemeinschaftsunterkünften. Aktuell sucht zum Beispiel das Sozialamt der Stadt Troisdorf Wohnraum für 35 Familien und einige Einzelpersonen. Sie dürfen aus den städtischen Flüchtlingsunterkünften ausziehen, finden aber keine Mietwohnung. Einen Ortswechsel möchten Familien vor allem den Kindern, die seit Jahren in Troisdorf zur Schule gehen, nicht zumuten.

(Quellen: Land NRW, Flüchtlingsrat NRW, Stadt Troisdorf)