Flucht endet in Hangelar in Unfall : 16-Jähriger gibt sich als Polizist aus, hält Pkw an und fährt weg

Flucht endet in Hangelar in Unfall

Bonn/Sankt Augustin Schließlich leistete er sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd, die in einem Unfall endete. Vorher hatte er sich als Polizist in zivil ausgegeben und um Papiere gebeten. Als er den Fahrer bittet auszusteigen, setzt er sich hinters Steuer - und verschwindet.

Ein alkoholisierter 16-Jähriger hat sich laut Polizei am späten Freitagabend in Bonn-Holzlar als Polizist ausgegeben, sich so eines fremden Fahrzeuges bemächtigt und schließlich einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er sowie ein 21-jähriger Autofahrer zu Schaden kamen.

Der Tatverdächtige habe einen anderen Autofahrer gegen 23.30 Uhr auf der Siebengebirgsstraße per Handzeichen zum Anhalten aufgefordert. Als dieser der Aufforderung nachkam, habe sich der 16-Jährige als Polizeibeamter in zivil ausgegeben und um Herausgabe von Führerschein und Fahrzeugpapieren gebeten. Dieser Aufforderung sowie der, das Fahrzeug zu verlassen und zu einer nahegelegenen Pizzeria zu gehen, sei der arglose Fahrer nachgekommen.

Bei dieser Gelegenheit habe der 16-Jährige sich des Autos bemächtigt und sei damit in Richtung Sankt Augustin/Hangelar geflohen. Der Geschädigte alarmierte umgehend die Polizei, die den Flüchtenden bald auf der B56 in Hangelar entdeckte. Der Tatverdächtige sei anschließend über die Bundesgrenzschutzstraße in Hangelar in die Kölner Straße geflüchtet.