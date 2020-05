Sankt Augustin : Unbekannter zündet Reifen von geparktem Auto an

Symbolfoto. Foto: DPA

Sankt Augustin In der Nacht zu Sonntag haben zwei Reifen an einem Auto in Sankt Augustin gebrannt. Ein verdächtiger Mann wurde in Tatortnähe beobachtet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise.



Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag zwei Reifen eines in Sankt Augustin abgestellten Autos angezündet. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei nach eigenen Angaben Schlimmeres verhindern. Demnach zündete der Täter die Reifen gegen 4.50 Uhr an einem Fahrzeug an, welches an der Fritz-Schröder-Straße abgestellt war.

Zeugen bemerkten die dadurch entstandene Rauchentwicklung und verständigten die Polizei. Die Beamten löschten den Brand schließlich mit einem Feuerlöscher aus ihrem Streifenwagen. Das Feuer beschädigte daher nur die beiden Reifen und verursachte ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro.