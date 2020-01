Netto-Markt beschädigt : Unbekannte legen Feuer neben Supermarkt in Sankt Augustin

Foto: Alf Kaufmann

Sankt Augustin Bisher Unbekannte haben am Silvesterabend einen Brand neben einem Supermarkt in Sankt Augustin-Mülldorf gelegt. Anwohner konnten Schlimmeres verhindern.

Mehrere Einkaufswagen haben bisher Unbekannte am Silvesterabend am Netto-Markt in Sankt Augustin-Mülldorf angezündet. Da die Wagen direkt neben dem Gebäude an der Südstraße standen, platzte ob des heißen Brandherdes eine Fensterscheibe des Marktes.

Um kurz vor 20 Uhr hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Sie hatten bemerkt, dass die Täter Zeitungspapier in mehrere Einkaufswagen gestopft und dieses schließlich angezündet hatten. In kürzester Zeit standen die Einkaufswagen in Flammen.

Wegen der hohen Hitze platzte eine Fensterscheibe des Marktes. Die Zeugen zogen die brennenden Einkaufswagen vom Gebäude weg, noch bevor die Feuerwehr vor Ort eintraf. Die Kräfte löschten schließlich das Feuer. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

