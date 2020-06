Traditionsgaststätte am Flugplatz : Frischer Wind für das Tant’ Tinchen in Hangelar

Sankt Augustin Das Tant’ Tinchen wird wieder ein Clublokal: Familie Bärhausen hat die Traditionsgaststätte am Flugplatz gekauft und mit dem GA über das neue Konzept gesprochen.

Die Gaststätte ist untrennbar mit dem Flugplatz Hangelar verbunden. Tant‘ Tinchen – so wurde die Gastronomin Hubertine Lichius in Hangelar einst genannt. Die gebürtige Niederländerin war in den 1920er Jahren in die Flugplatzgastronomie eingestiegen. Flugpioniere und Hobbypiloten zählten zu ihren Stammgästen. Nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnete sie in einer alten Holzbaracke ihr „Café Werntgen“. Unzählige abgeschnittene Krawatten zierten das Café – Erinnerungsstücke an die jeweils ersten Alleinflüge frischgebackener Jungpiloten. 1976 wurde die heutige Gaststätte gebaut und später in Erinnerung an die in Fliegerkreisen international bekannte „Tant‘ Tinchen“ umbenannt.