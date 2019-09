GmbH wird am Dienstag vorgestellt : Sankt Augustin bekommt eigene Stadtwerke

Foto: HOLGER ARNDT Feiern den Start der Stadtwerke: (v.l.) Martin Metz, Klaus Schumacher, Harry Gersabeck, Marcus Lübken, Ernst-Joachim Büsse, Achim Südmeier und Marc Knülle.

Sankt Augustin Die Stadtwerke Sankt Augustin sind nun gegründet. Alle Beteiligten betonen, dass sich für die Kunden der RheinEnergie, die sich an den Stadtwerken beteiligen, nichts ändern werde.

Die ersten 12.000 Schreiben sind raus, in den nächsten Tagen werden die übrigen 5000 Haushalte der RheinEnergie informiert: Sie sind jetzt die ersten Kunden der neu gegründeten Stadtwerke Sankt Augustin. Bürgermeister Klaus Schumacher, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender ist, Achim Südmeier, Vertriebsvorstand der RheinEnergie AG, Harry Gersabeck, Geschäftsführer Stadtwerke Sankt Augustin, Marcus Lübken, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Sankt Augustin, sowie Marc Knülle (SPD) und Martin Metz (Grüne) stellten die neue GmbH am Dienstag vor.

Die Stadtwerke Sankt Augustin gehen aus der Energieversorgungsgesellschaft (EVG) Sankt Augustin hervor, die bisher von den Stadtwerken Bonn (SWB) und der Wasserversorgungsgesellschaft (WVG) Sankt Augustin betrieben wurde. Die Bonner haben jedoch kürzlich ihre 45 Prozent der Anteile verkauft - und zwar an die Kölner RheinEnergie, die ihrerseits 17.000 Kunden in die Ehe einbringt. Somit gehören die Stadtwerke Sankt Augustin also zu 45 Prozent dem Kölner Energieversorger und zu 55 Prozent der stadteigenen Wasserversorgungsgesellschaft.

"Wir haben einen langen und steinigen Weg zurückgelegt", sagte Schumacher. "Aber jetzt können wir unsere Energieversorgung selbstbestimmt regeln." Der lange Weg begann 2006, als SPD und Grüne sich sperrten, der RWE-Tochter Rhenag die Konzession zum Betrieb des Gasnetzes zu vergeben. Tatsächlich fand ihre Idee, das Versorgungsnetz kommunal zu betreiben, eine breite Mehrheit, sodass 2008 die Energieversorgungsgesellschaft Sankt Augustin mit dem Partner Stadtwerke Bonn gegründet wurde. Da sich aber die Rhenag weigerte, das Gasnetz abzutreten, kam es zu rechtlichen Auseinandersetzungen.

Der erste Durchbruch erfolgte 2016, als die EVG sowohl das Gas- als auch das Stromnetz von den RWE erwerben konnte. "Das ist eine Win-win-Situation", sagte RheinEnergie-Vorstand Achim Südmeier. "Denn von der Zusammenarbeit profitieren beide Unternehmen und vor allem die Sankt Augustiner Bürger, weil sie nicht nur alles aus einer Hand, sondern vor Ort kompetente Beratung bekommen können." Am Samstag, 5. Oktober, werde das neue Kundenzentrum an der Mendener Straße 23 eröffnet. "Zudem fließen die Gewinne aus dem Netzbetrieb und dem Energievertrieb quasi nicht mehr auf Aktionärskonten von Energiegroßkonzernen, sondern in eine städtische Gesellschaft und kommen damit größtenteils der Stadt Sankt Augustin zugute", ergänzte Metz.

"Wir komplettieren die Versorgungssicherheit unserer Bürger", sagte der langjährige Geschäftsführer der EVG und neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Stadtwerke, Marcus Lübken.

"Das ist eine lokale Energiewende", meinte Geschäftsführer Gersabeck. "Andere reden nur davon, nah am Kunden zu sein. Wir sind es wirklich. Wir wollen der erste Ansprechpartner rund um das Thema Energie sein." Für Knülle bieten die Stadtwerke den Bürgern eine Dienstleistung, die nicht von anonymen Konzernen komme und darüber hinaus direkt vor Ort abgerufen werden könne.

Info Energieberatung Die Stadtwerke Sankt Augustin heben vor allem ihre Energieberatung vor Ort hervor. Diese ist indes nicht kostenlos. Die Basisberatung bietet eine Ist-Analyse der Immobilie auf Schwachstellen an Gebäudehülle, Fenster, Dach und Keller an und kostet 99 Euro. Für eine etwas genauere Einschätzung zahlen Privatkunden 249 Euro. Das sogenannte Premiumpaket ist für 499 Euro zu haben. Eine Energieberatung bietet auch die Verbraucherzentrale NRW, Beratungsstelle Siegburg, Nogenter Platz 10 in Siegburg, an. Kosten: zwischen fünf und 60 Euro, 0 22 41/1 49 68 01. Das Kundenzentrum an der Mendener Straße 23 öffnet am Freitag, 4. Oktober. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch, von 8 bis 17 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr. Der Kundenservice ist telefonisch unter 0 22 41/2 52 85 25 zu erreichen, und zwar montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 20 Uhr. E-Mail: service@stadtwerke-sankt-augustin.de