Bis Ende des Sommers gesperrt : Spielplatz in Buisdorf weist leicht erhöhte Schwermetallwerte auf

Sankt Augustin Der Spielplatz an der Deichstraße in Buisdorf wird bis zum Ende des Sommers gesperrt. Untersuchungen des Bodens hatten leicht erhöhte Schwermetallwerte ergeben. Der Boden wird nun ausgetauscht.

Dass die Böden in den ehemaligen Überschwemmungsgebieten der Sieg in den Kommunen untersucht wurden, hat der Rhein-Sieg-Kreis veranlasst. Die Stadt Sankt Augustin forderte er auf, die Spielflächen in diesem Gebiet an die Untere Naturschutzbehörde zu melden. Dazu zählten nicht nur der Spielplatz an der Deichstraße, sondern auch die Spielplätze in Meindorf sowie an der im Bau befindlichen Kita Deichstraße. Gutachten ergaben laut Stadtverwaltung, dass die Grenzwerte am Spielplatz in Meindorf eingehalten werden.