Ratsbeschluss : Sankt Augustiner Rat bringt Doppel-Haushalt auf den Weg

Die Berechnung der Friedhofsgebühren ändert sich in Sankt Augustin im kommenden Jahr. Das hat der Rat am Mittwochabend beschlossen. Foto: Thomas Heinemann/Thomas Heinemann, TH@Thomas-Hein

Sankt Augustin Der Rat von Sankt Augustin hat über den Haushalt für die Jahre 2020 und 2012 entschieden. Unter anderem werden die Friedhofsgebühren 2020 angepasst. Zudem soll geprüft werden, wie das Ordnungsamt mit mehr Personal ausgestattet werden kann.

Mit Ausnahme der Gegenstimme der Linken hat der Rat der Stadt Sankt Augustin am Mittwochabend die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Jahre 2020/2021 auf den Weg gebracht. Der Entscheidung vorausgegangen war eine mehr als dreistündige Debatte über einen ganzen Katalog an Einzelanträgen. Ausgewählte Entscheidungen im Überblick:

Digitalisierung im Bürgerservice: SPD, Grüne und FDP wollen „konkret und zeitnah“ das E-Government im Bürgerservice voranbringen und haben hierzu mehrheitlich eine zusätzliche Personalstelle in der Verwaltung auf den Weg gebracht. In der Sache dafür war auch die CDU, die dennoch dagegen stimmte: Sie hatte vergeblich um vorherige Prüfung der Kosten und Möglichkeiten zur Refinanzierung gebeten.

Mehr Personal im Ordnungsamt: Die CDU hat bei Enthaltung der Grünen mehrheitlich einen Prüfauftrag auf den Weg gebracht, wie das Ordnungsamt personell verstärkt werden könnte. Bürger hatten mehr Streifen gefordert. Das sei mit dem vorhandenen Personal nicht zu leisten, warnte Bürgermeister Klaus Schumacher. Der Beigeordneten Ali Dogan begrüßte den Auftrag: Mit dem Prüfauftrag könne die Verwaltung eine Debatte in einer nächsten Ausschusssitzung vorbereiten.

Planungsbudget für OGS-Ausbau: 300.000 Euro haben SPD, Grüne und FDP als Planungskosten für den OGS-Ausbau in Buisdorf, Hangelar und Meindorf in den kommenden zwei Jahren beantragt. Das reiche nicht und sei auch nicht nötig, da man auch anderweitig und kurzfristig Mittel für Planungskosten bereitstellen könnte, so Stadtkämmerer Stephan Rupp. Die Antragsteller wollten jedoch ein Zeichen setzen – erfolgreich, trotz Gegenstimmen von CDU und Aufbruch.