Coronavirus in St. Augustin : ZUE-Bewohner sind aus Quarantäne entlassen

Coronavirus in St. Augustin

Sankt Augustin Mit großer Erleichterung hat die Stadt Sankt Augustin am Dienstagnachmittag ihre Bilanz gezogen. Seit die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes mit 180 Infizierten zum Corona-Hotspot geworden war, befand sich die Verwaltung im Dauereinsatz.

Kein positiver Covid-19-Fall mehr seit dem 17. Juni, alle Bewohner aus der Quarantäne entlassen: Man sei „sehr erleichtert“, dass die Ausnahmesituation in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes „zu einem guten Ende geführt“ werden konnte, gab die Stadt Sankt Augustin am Dienstagnachmittag per Pressemitteilung bekannt. Damit sei die Einrichtung coronafrei. Auch der letzte der derzeit 215 Bewohner der ZUE habe die Isolationsstation verlassen können. Das sei „eine sehr erfreuliche Nachricht“.