Raub in Sankt Augustin : Mann überfällt Postfiliale mit Revolver

Raub in Sankt Augustin

Sankt Augustin In Sankt Augustin wurde eine Postagentur überfallen, der Täter ist flüchtig. Die Angestellte wurde vom Räuber mit einem Revolver bedroht. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Gegen 16.50 Uhr am Donnerstagnachmittag wurde eine Filiale der Post an der Burgstraße in Sankt Augustin überfallen. Wie die Polizei berichtet, betrat ein maskierter Mann mit einem Revolver bewaffnet die Filiale und bedrohte wortlos die beiden Mitarbeiterinnen.