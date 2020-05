Einrichtung in Sankt Augustin : Ordnungsdienst und Polizei an Flüchtlingsunterkunft im Einsatz

Polizei und Ordnungsamt sind am Sonntag an die Flüchtlingsunterkunft des Landes in Sankt Augustin ausgerückt. Foto: General-Anzeiger

Sankt Augustin In der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes in Sankt Augustin sind weitere Flüchtlinge mit dem Coronavirus infiziert. Zahlreiche Bewohner müssen daher umziehen, Polizei, Ordnungsamt und Rettungsdienst sind ausgerückt.

In weißen Schutzanzügen liefen Polizistinnen und Polizisten der Einsatzhundertschaft zügig durchs Tor der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) an der Alten Heerstraße in Sankt Augustin. Drinnen brauchte am Sonntag der Ordnungsdienst der Stadt Unterstützung. Einzelne Bewohner weigerten sich offenbar, innerhalb der Einrichtung umzuziehen. Das war erforderlich, weil sich dort zahlreiche Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert haben.

Die zuständige Bezirksregierung Köln hat bisher einen bestätigten Corona-Fall und einen Verdachtsfall in der Landeseinrichtung gemeldet. Alle Bewohner wurden getestet und dürfen seit Donnerstag das Gelände nicht mehr verlassen. Eine bestätigte Zahl der Neuinfektionen gab es am Sonntagnachmittag noch nicht. Wie der GA vor Ort erfuhr, sollen rund 100 Menschen positiv getestet worden sein. Ob darunter auch Betreuer und Sicherheitskräfte sind, war nicht zu erfahren. Laut Corona-Statistik des Rhein-Sieg-Kreises von Sonntag, 17 Uhr, gibt es in Sankt Augustin 116 akute Infektionen mehr als am Freitag.

In der ZUE in Sankt Augustin sind nach Auskunft der Bezirksregierung zurzeit insgesamt 489 Menschen gemeldet. Einige negativ getestete Personen wurden nach GA-Informationen am Sonntag in andere Unterkünfte in Bonn und Schleiden verlegt. Die Stadt hatte bereits am Samstag einen Teil des Geländes mit Bauzäunen abgetrennt, um die mit dem Coronavirus infizierte Bewohner in einem Trakt des Gebäudes zu separieren.