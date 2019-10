Flugplatz Rettungshubschrauber : Beleuchtung für Landeplatz in Sankt Augustin beschädigt

Beleuchtung für Landeplatz in Sankt Augustin beschädigt

Unbekannte haben seit Anfang Oktober die Beleuchtung am Rettungshubschrauberlandeplatz in Sankt Augustin beschädigt. (Symbolbild).

Sankt Augustin Unbekannte haben seit Anfang Oktober die Beleuchtung am Rettungshubschrauberlandeplatz in Sankt Augustin beschädigt. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise.

Unbekannte haben die Lampen des Landeplatzes für den Rettungshubschrauber an der Sankt Augustiner Kinderklinik beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass dies im Zeitraum ab Anfang Oktober geschehen sei.

Wie die Polizei mitteilte, leuchten die Scheinwerfer den Platz an der Arnold-Janssen-Straße aus, damit Rettungshubschrauber in der Dunkelheit in der Nähe der Kinderklinik landen können.