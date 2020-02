Ausschreibung der Kirchen Niederpleis und Mülldorf : Kirchengemeinde sucht neuen Kantor per Video

Evangelische Kirche im Rheinland

In der evangelischen Kirche im Rheinland (Ekir) waren Stand Juni 2019 1277 Mitarbeitende im Haupt- und Nebenamt in der Kirchenmusik tätig. 130 davon arbeiten laut dem stellvertretenden Pressesprecher Wolfgang Beiderwieden in Vollzeit, 74 weitere haben eine 2/3 Stelle oder eine mit höherem Stundenkontingent inne. Die Stellen für Kirchenmusiker sind in drei Kategorien aufgeteilt: A- und B-Stellen für hauptamtliche Kirchenmusiker, wobei B einem Bachelor und A einem Masterabschluss entspricht, sowie C-Stellen für Nebenberufler.

Im Januar hat die Landessynode ein neues Kirchengesetz beschlossen. Demnach können nun auch Kirchenmusiker mit einer verlängerten Probezeit eingestellt werden, die das Studium noch nicht beendet haben. Auf dem Gebiet der rheinischen Kirche gibt es laut Beiderwieden drei Hochschulen, die die Richtung evangelische Kirchenmusik anbieten: die Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, die Hochschule für Musik und Tanz in Köln und die Hochschule für Musik Saar in Saarbrücken. Selbstverständlich könnten sich aber Absolventen aller Musikhochschulen in Deutschland auf Stellen in rheinischen Gemeinden bewerben, so Beiderwieden.