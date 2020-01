Anwohner bei Löschversuch verletzt : Gartenhäuser geraten in Sankt Augustin in Brand

In Sankt Augustin sind am Mittwoch zwei Gartenhäuser in Brand geraten. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin In Sankt Augustin sind am Mittwochnachmittag zwei Gartenhäuser in Brand geraten. Ein Anwohner verletzte sich, als er mit einem Gartenschlauch gegen das Feuer ankämpfte.

In einem Garten in der Möldersstraße ist es am Mittwoch gegen 16 Uhr zu einem Brand gekommen. Zwei Gartenhäuser sind dort aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein Anwohner bemerkte das Feuer, alarmierte die Feuerwehr und versuchte, mit einem Gartenschlauch das Feuer zu löschen. Bei seinem Löschversuch zog sich der Anwohner eine Rauchgasvergiftung zu, die später durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt wurde.

Foto: Thomas Heinemann Nach Eintreffen der Feuerwehr war der Brand schnell gelöscht.

Foto: Thomas Heinemann Die Feuerwehr überprüft die Gartenhäuser mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester. zurück

