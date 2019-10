Auffahrt zur A560 in Sankt Augustin : Ampelanlage an B56 fällt noch länger aus

Foto: Holger Arndt An der Kreuzung B 56/Am Bauhof in Sankt Augustin ist derzeit nur Rechtsabbiegen möglich.

Sankt Augustin Seit Freitag fällt die Ampelanlage an der Kreuzung der B56 zur A560 in Sankt Augustin aus, am Sonntag hat es dort einen schweren Unfall gegeben. Autofahrer müssen sich noch länger auf Behinderungen einstellen.

Autofahrer erwarten an der Kreuzung Einsteinstraße/Am Bauhof in Sankt Augustin-Menden weiter erhebliche Verkehrsbehinderungen. Nach einem Unfall am Freitag ist die Ampelanlage dort noch bis voraussichtlich Donnerstag außer Betrieb. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau NRW auf Nachfrage mit. Das betrifft auch die Ampel wenige Meter weiter an den Ab- und Zufahrten zur A 560 in Richtung Bonn, da beide Anlagen dort laut Landesbetrieb zusammengeschaltet sind.

Um den Verkehr dennoch zu ermöglichen, bleiben einige Fahrspuren gesperrt. Linksabbiegen an der Kreuzung sowie an den dortigen Auf- und Abfahrten zur A 560 ist verboten. Lediglich das Rechtsabbiegen ist derzeit erlaubt. Für Autofahrer, die etwa von der B 56 in Richtung Much fahren und nach links auf die A 560 Richtung Bonn abbiegen möchten, bietet sich an, auf der B 56 weiterzufahren bis zur Ausfahrt Troisdorf und dort zu wenden und die B 56 zurückzufahren.

Lesen Sie auch Auffahrt zur A560 : Ampelanlage an B56 fällt nach schweren Unfällen aus

Steuergeräte bei Unfall zerstört

Wie berichtet, sind bei dem Unfall am Freitagmorgen die Steuergeräte komplett zerstört worden. Dadurch fiel die Ampelsteuerung auf den viel befahrenen Kreuzungen aus. "Wir haben am Freitag eine Firma damit beauftragt, neue Steuergeräte zu bauen", sagte Timo Stoppacher, Sprecher von Straßen NRW. Das nehme etwas Zeit in Anspruch, da nicht alle Teile vorrätig gewesen seien. Ab Donnerstag sollen die Ampeln wieder in Betrieb genommen und die Teilsperrungen aufgehoben werden.

Die Ampel werde dann allerdings noch nicht verkehrsabhängig geschaltet sein, sondern über eine reine Zeitsteuerung, so Stoppacher. Sobald die Kontaktschleifen wieder angeschlossen seien, sei auch die verkehrsabhängige Schaltung wieder möglich. Das soll laut Landesbetrieb in der kommenden Woche der Fall sein. Am Montag war bereits die Firma vor Ort, die die Elektroarbeiten vorbereitet, sowie die Straßenmeisterei. "Die Meisterei hat ein Auge darauf, dass die Absperrungen stehen bleiben", sagte Stoppacher.

Lesen Sie auch Kreuzung der B56 zur A560 : Frau bei Unfall in Sankt Augustin schwer verletzt

Autofahrer missachten Verkehrsregelung

Denn nicht alle Autofahrer beachteten die Verkehrsregelung. Das bestätigt die Polizei Rhein-Sieg auf Nachfrage. Sie registrierte mehrere Unfälle, seit die Ampelanlage außer Betrieb ist, "weil sich die Autofahrer nicht an die geänderte Verkehrsführung halten", so ein Polizeisprecher. Manche seien davon überrascht worden, einige hätten einfach gewendet. Am Sonntagabend war dort bei einer Kollision von zwei Fahrzeugen eine 67-Jährige schwer verletzt worden.