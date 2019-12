Bürgerinfo der Bahn in Sankt Augustin : Deutsche Bahn informiert über den Ausbau der S 13 in Menden

DB-Projektleiter Jens Sülwold informiert vierzig Interessierte über den Sachstand der S 13-Arbeiten am Bahnhof in Menden. Foto: Stefan János Wágner

Sankt Augustin Wie ist der aktuelle Sachstand beim Ausbau der S13 in Menden? Der Projektleiter der Deutschen Bahn hat am Bahnhof Auskunft gegeben. Vierzig Bürger folgten Einladung der CDU.

Der Ortsverband Menden/Meindorf der Sankt Augustiner CDU hat am Donnerstag zu einer Bürgerinformationsveranstaltung am Bahnhof in Menden eingeladen. Vierzig interessierte Bürgerinnen und Bürger versammelten sich bei klirrender Kälte an den Baucontainern oberhalb der Bahnunterführung zu einer Ortsbegehung. Begrüßt wurden sie von Ratsmitglied Werner Müller, der sich über das rege Interesse freute.