Ohne Helm in Sankt Augustin unterwegs : Radfahrer von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Einen Unfall mit einem schwer verletzten Radfahrer gab es am Dienstag in Sankt Augustin. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Bei einem Unfall auf der Alten Heerstraße/Am Kreuzeck ist ein Fahrradfahrer in Sankt Augustin lebensgefährlich verletzt worden. Ein Auto hatte den 77-Jährigen erfasst. Angaben der Polizei zufolge trug er keinen Helm.

