In Sankt Augustin : Polizisten stellen Fahrraddiebe in ihrer Freizeit

Sankt Augustin Fahrraddiebe haben sich den falschen Tag zum Stehlen ausgesucht. Erst beobachtete und verfolgte sie ein Zeuge, dann liefen die Diebe mehreren Polizisten über den Weg, die eigentlich nicht im Dienst waren.

Am Montag beobachtete ein Passant gegen 16.30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Sankt Augustin zwei verdächtige Personen, die sich auffällig für die Grundstücke der Anwohner interessierten. Schließlich entwendete eine der beiden Personen ein Fahrrad aus einem Vorgarten, das dort an einem Zaun lehnte Sein Komplize passte währenddessen auf, dass sie niemand beobachtete.