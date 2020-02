Sankt Augustin : Polizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

Sankt Augustin Ein bislang unbekannter Mann soll sich am 3. Februar in Sankt Augustin auf der Straße sexuell befriedigt haben. Als sich ihm ein Auto näherte, ergriff er die Flucht. Eine Zeugin erstattete Anzeige, die Polizei bittet um weitere Hinweise.

Die Polizei sucht nach einem Mann, gegen den eine Frau Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet hat. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, fiel der Mann einer Passantin am Montag, 3. Februar, gegen 22 Uhr in Sankt Augustin auf, wie er an der Ecke Grüner Weg/Am Engelsgraben auf und ab ging - mit der Hand in der Hose befriedigte er sich dabei augenscheinlich sexuell.