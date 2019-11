Polizei folgt Betriebsmittelspur : Mercedesfahrer flieht nach Unfall in Sankt Augustin

Mercedesfahrer flieht nach Unfall in Sankt Augustin

Sankt Augustin Ein Mercedesfahrer ist am frühen Samstagmorgen auf der Siegburger Straße von der Straße abgekommen, gegen einen Zaun und ein geparktes Auto geprallt und anschließend geflohen. Die Polizei konnte den schwer beschädigten Wagen anhand der Spuren schnell finden.

Gegen 1 Uhr wurden die Gäste einer Party an der Siegburger Straße durch einen lauten Knall aufgeschreckt.

In einer scharfen Rechtskurve in Höhe der Strasse Am Steg verlor der Fahrer eines roten Mercedes aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen.