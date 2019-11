Ausbau in Menden : Neugestaltung der Hertzstraße kann starten

Sankt Augustin. Der Sankt Augustiner Planungsausschuss hat sich auf eine Ausbauvariante für die Hertzstraße in Menden festgelegt. In der Sitzung gab es auch eine Debatte über mangelnden Respekt.

Einstimmig sprach sich der Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss der Stadt Sankt Augustin damit für einen von den Anwohnern eingebrachten Kompromiss aus, den die Stadtverwaltung an einigen Stellen überarbeitet hat. Denn die Bürger wollten an einem schmaleren Gehweg und einer breiteren Fahrbahn festhalten. Laut Stadt ist das aufgrund der rechtlichen Vorgaben jedoch nicht möglich. Eventuell könne die Fahrbahn jedoch noch etwas breiter werden, indem ein Schrammbord entsprechend schmaler werden könne, so die Verwaltung.

Wie berichtet, soll die Hertzstraße im Zuge der anstehenden Kanalsanierung auch modernisiert und an die Anforderungen der Barrierefreiheit angepasst werden. Die Sanierung hatte die Anwohner auf den Plan gerufen, die unter anderem die Pläne und die Informationspolitik der Stadt kritisierten. In der Ausschusssitzung Ende September beschlossen die Politiker deshalb, die Bürger erneut anzuhören. Ende Oktober kamen Verwaltung und Anwohner zum Infoabend zusammen – und erarbeiteten den Kompromiss. „Ich glaube, wir sind in vernünftiger Atmosphäre zu einem guten Ergebnis gekommen“, sagte der Erste Beigeordnete Rainer Gleß in Bezug auf die Bürgerinformation. „Wir haben dort gesagt, wir werden unsere Vorzugsvariante nicht weiter verfolgen.“ Der Abend sei aus seiner Sicht ein Erfolg gewesen.