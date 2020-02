Akazienweg in Sankt Augustin : Mann hantiert am Steuer mit vermeintlicher Maschinenpistole

Sankt Augustin Aufregung im Akazienweg in Sankt Augustin: Ein aufmerksamer Anwohner hat dort einen Autofahrer beobachtet, der mit einer vermeintlichen Maschinenpistole am Steuer saß. Den Mann erwartet nun nicht nur deshalb Ärger.

Ein Anwohner des Akazienwegs in Sankt Augustin hat am Montag gegen 12.30 Uhr die Polizei alarmiert. Der Grund: Ein Autofahrer hantierte in der Straße am Steuer mit einer täuschend echt aussehenden Maschinenpistole herum.