Fahrer vermutlich unter Drogeneinfluss : Lastwagen in Sankt Augustin gerät in Gegenverkehr

Lastwagen in Sankt Augustin gerät in Gegenverkehr

Sankt Augustin In Sankt Augustin ist ein Lastwagen in den Gegenverkehr gefahren. Der Fahrer stand offenbar unter Drogeneinfluss. Drei Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Mit dem Schrecken sind am Montagmorgen drei Autofahrer bei einem Geisterfahrer-Unfall auf der Siegstraße in Sankt Augustin davongekommen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Wie die Polizei berichtete, waren zwei Sankt Augustiner mit ihren Autos auf der Siegstraße in Richtung Troisdorf unterwegs. In Höhe der Hausnummer 37 kam ihnen ein Lastwagen entgegen, der plötzlich auf ihre Fahrspur wechselte. Die beiden Ford- und Renaultfahrer wichen geistesgegenwärtig nach rechts auf den Gehweg aus, um eine Frontalkollision mit dem in Richtung Burgstraße fahrenden Mercedes-Lkw zu verhindern. Lediglich die Außenspiegel der Fahrzeuge stießen aneinander und wurden beschädigt.