Kinderklinik in Sankt Augustin : Asklepios verklagt Land NRW und Unikinderklinik in Bonn

Asklepios verklagt Land NRW und Unikinderklinik in Bonn

Kinderklinik in Sankt Augustin

Die Kinderklinik in Sankt Augustin. Foto: Benjamin Westhoff

Sankt Augustin/Bonn Nach dem Abgang von mehr als 100 Fachkräften und der damit drohenden Schließung der Kinderklinik in Sankt Augustin verklagt nun der Träger Asklepios das Land NRW und die Unikinderklinik Bonn auf Schadensersatz.

Die Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin verklagt das Land Nordrhein-Westfalen und die Universitätskinderklinik Bonn auf Schadensersatz. Das gab der Konzern am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Mit einem dreistelligen Millionenbetrag habe die Landesregierung es dem Universitätsklinikum Bonn laut Asklepios ermöglicht, „in unmittelbarer Nähe und offener Konkurrenz zum international renommierten Deutschen Kinderherzzentrum der Asklepios Klinik ihre Abteilung für Kinderherzchirurgie massiv auszubauen“. Während das Land Asklepios eine Förderung über eine Grundpauschale hinaus versagt habe, habe das Land gleichzeitig der Universitätskinderklinik Bonn eine Förderung in Höhe des 500-fachen dieses Beitrags bewilligt.