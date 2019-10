Feuerwehreinsatz in Sankt Augustin : Keller beim Abflämmen von Unkraut in Brand gesetzt

Sankt Augustin Bei einem Einsatz am Donnerstagmittag in Sankt- Augustin-Mülldorf konnte die Feuerwehr einen Brand im Keller eines Wohnhauses rechtzeitig löschen. Ein Anwohner zog sich leichte Verletzungen zu und musste behandelt werden.

Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bonner Straße, Ecke Meerstraße, am Donnerstagmorgen in Sankt Augustin-Mülldorf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort war ein Anwohner mit einem Flammgerät dem Unkraut auf dem Gehweg zu Leibe gerückt. Vermutlich ist glimmendes Unkraut durch ein offenes Kellerfenster in den Keller gefallen und hat dort einen Brand verursacht.