T-Stube in Sankt Augustin : Jugendliche gestalten ihren Treffpunkt neu

Gemeinschaftsaktion: An drei Tagen beteiligen sich rund 15 Jugendliche an der Umgestaltung der T-Stube.

Sankt Augustin Jugendliche der Evangelischen Kirchengemeinde Menden und Meindorf gestalten ihren Treffpunkt neu. Die Arbeiten im Rahmen des Kunstprojekts standen unter dem Motto „Licht“.

Das Brummen der Schleifmaschine ertönt schon von weitem aus den Räumlichkeiten der Evangelischen Kirchengemeinde Menden und Meindorf. In einer Ecke malen Jugendliche einen bunten Schriftzug auf eine weiße Euro-Palette. An einer Wand fixieren zwei Kinder eine Tapete und draußen schleifen sie ein Stück Holz. Noch liegen Planen, Pinsel und Farbtöpfe auf dem Boden zerstreut. Doch bald soll der Raum der Jugendgruppe "in neuem Glanz erstrahlen", sagte Gemeindepädagogin Petra Janke-Schmidt am letzten Tag des Kunstprojekts.