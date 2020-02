Fluglärm über der Region möglich : Bundespolizei führt Nachtflugausbildung durch

Sankt Augustin Über Bonn und der Region kann es in den nächsten Wochen in den Abendstunden vermehrt zu Fluglärm kommen. Die Bundespolizei bildet aus - Flüge sind zwischen 17 und 20 Uhr möglich.

Sicherlich hat der eine oder andere aufmerksame Bonner am Montagabend Hubschrauber bemerkt, die über der Stadt unterwegs waren. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, handelte es sich dabei nicht etwa um einen Polizeieinsatz. Die Bundespolizei teilte auf GA-Anfrage mit, dass derzeit in Sankt Augustin eine Nachtflugausbildung der Luftfahrerschule laufe.