Förderer unterstützen Studenten : 107 Stipendiaten studieren an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Sankt Augustin 31 Förderer unterstützen die Studierenden der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg für ein Jahr mit 300 Euro monatlich. Zum zehnten Mal feierte die Hochschule am Mittwochabend ihren Bildungsfonds und dessen Förderer.

Der große Saal der Hochschule war gut gefüllt, als sich am Mittwochabend neben den Förderern auch 87 der insgesamt 107 geförderten Studierenden und deren Angehörige dort versammelten. Zum zehnten Mal feierte die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ihren Bildungsfonds und dessen Förderer. „Es gibt bis zu 30 Stipendien pro Unternehmen und das ohne Hintersinn“, formulierte es Hochschulpräsident Hartmut Ihne in seinem Festvortrag. Den Bildungsfonds habe die Hochschule vor zehn Jahren gegründet, um verschiedene Töpfe zusammenzuführen. Um die vielfältigen Probleme der Welt zu lösen, brauche man klugen Köpfe.

Zwei Stipendiaten standen stellvertretend auf der Bühne

Beispielhaft für die 107 Stipendiaten standen in diesem Jahr Teresa Britz, Masterstudentin in analytischer Chemie und Qualitätssicherung, sowie Simon Lindner, der im dritten Semester Chemie und Materialwissenschaften studiert, auf der Bühne. Moderator Benedikt Breuers ließ es sich nicht nehmen, aus dem Motivationsschreiben Lindners vorzulesen. „Mit 13 habe ich mit Holz gewerkelt, mit 15 eine eigene Schmiede gebaut, und der Chemieunterricht regte mich an, zu Haus zu experimentieren“, las er vor. Seine Frage an Lindner, ob der Baukasten denn auch schon mal explodiert sei, bejahte der Student und ergänzte: „Aber immer kontrolliert.“