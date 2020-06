Investition für die Feuerwehren : Kreis plant Ausbildungsstätte in Sankt Augustin

Rhein-Sieg-Kreis Das neue Gefahrenabwehrzentrum kommt nach Sankt Augustin. Der Kreis will dort ein Grundstück kaufen. In dem groß angelegten Ausbildungszentrum für alle Wehren im Kreis sollen auch Fahrzeuge untergestellt und spezielle Einsatzmaterialien gelagert werden. Kosten: Rund 25 Millionen Euro.

Der Rhein-Sieg-Kreis will die Planungen für ein neues Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) vorantreiben. Am Montag stand das Thema im Kreisausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung auf der Tagesordnung, weil der Kreis das dafür notwendige Grundstück erwerben will. Der Tagesordnungspunkt wurde indes in den Kreistag vertagt, der an diesem Dienstag eine endgültige Entscheidung trifft. Das Geld für das Areal ist bereits im Haushalt eingestellt, der Beschluss nur noch Formsache.