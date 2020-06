Technischer Defekt : Freibad in Sankt Augustin öffnet in diesem Jahr nicht

Freibad in Sankt Augustin öffnet in diesem Jahr nicht

In diesem Jahr bleibt das Freibad in Sankt Augustin leer. Ein technischer Defekt verhindert die Öffnung. Foto: Holger Arndt

Sankt Augustin Das Sankt Augustiner Freibad kann in der laufenden Sommer-Saison nicht öffnen. Grund dafür ist nicht Corona, sondern sind Lieferschwierigkeiten bei der Sanierung und ein technischer Defekt.

Ursprünglich war die Öffnung des Freibads in Sankt Augustin für die zweite Julihälfte geplant, doch nun kann auch dieser Termin nicht gehalten werden. Das Freibad kann aufgrund eines technischen Defektes und Lieferschwierigkeiten während der Sanierung in der Saison 2020 nicht mehr öffnen. Das teilte die Stadt Sankt Augustin nun mit.

Mitte Mai wurde während der Sanierungsarbeiten ein Ausfall von Reglern der Gebäudeleittechnik festgestellt. Diese können nicht repariert werden, so dass alle Regler ausgetauscht und anschließend neu programmiert werden müssen. „Die in die Jahre gekommene Regeltechnik macht uns einen Strich durch die Rechnung“, berichtete Bürgermeister Klaus Schumacher im Hauptausschuss am 27. Mai.