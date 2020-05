Corona-Fälle in Flüchtlingsunterkunft : Mitarbeiter von Unterkunft in Sankt Augustin aus Quarantäne geholt

Mitarbeiter von Unterkunft in Sankt Augustin aus Quarantäne geholt

Beamte der Polizei und des Ordnungsamtes gehen mit Nasen-Mundschutzmaske und Schutzanzug in die Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin. Foto: dpa/Marcel Kusch

Sankt Augustin Zwei Mitarbeiter des Flüchtlingsheims in Sankt Augustin sind aus der Corona-Quarantäne zurückgeholt worden. Sie sollen in der Unterkunft infizierte und nicht infizierte Bewohner voneinander trennen.

Die beiden seien nicht direkt mit Infizierten in Kontakt gewesen, sagte am Freitag ein Sprecher der Bezirksregierung Köln. Für drei andere Mitarbeiter, deren Rückholung ebenfalls beantragt worden sei, habe das Gesundheitsamt keine Erlaubnis erteilt.

Insgesamt sind aktuell 166 Bewohner und 13 Mitarbeiter der Unterkunft in Sankt Augustin infiziert. Die Unterkunft bietet Platz für 600 Menschen, ist den Angaben zufolge derzeit aber nur mit 312 Personen belegt. In der vergangenen Woche war in der Landesunterkunft der erste Corona-Fall bekannt geworden. Das Gesundheitsamt hatte daraufhin Tests aller Bewohner und Mitarbeiter veranlasst und die Unterkunft unter Quarantäne gestellt.