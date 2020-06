Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin : Nur ein positiver Corona-Befund nach Massentest in Unterkunft

Nur ein positiver Corona-Befund nach Massentest in Unterkunft

Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin

Bewohner tragen Mundschutz, während sie in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Sankt Augustin hinter dem Zaun am Eingang stehen. Foto: dpa/Oliver Berg

Sankt Augustin Nach den Massentestungen in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Sankt Augustin liegen nun die Ergebnisse vor. Derweil widerspricht die Bezirksregierung Bewohnern, wonach Geflüchtete teilweise schon seit anderthalb Jahren dort leben.

Von 92 getesteten Personen der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes in Sankt Augustin ist nur noch einer positiv, ein Ergebnis steht noch aus und zwei Ergebnisse sind fraglich. Bei diesen zwei Personen muss der Test wiederholt werden, da das Ergebnis nicht ausgewertet werden konnte. Das teilte Vanessa Nolte, Sprecherin der Bezirksregierung Köln, mit.

Die positive Person werde in den Quarantänebereich ziehen und die Kontaktpersonen werden ermittelt. Diese werden dann in die Verdachtsquarantäne separiert, sagte Nolte. Gleiches gilt auch für die zwei fraglich getesteten Personen sowie deren Kontaktpersonen. Vor Ort bleiben Nolte zufolge Dolmetscher, die den Betreuerverband bei der Aufklärung, den Umgang mit FFP2-Masken und den Schutzvorkehrungen unterstützen sollen.

Wie der Sozial- und Ordnungsdezernent der Stadt Sankt Augustin mitteilte, sind auch alle 18 Mitarbeiter der Stadt, die in der Einrichtung aktiv waren, negativ getestet worden. Dogan: „Das jetzige Ergebnis zeigt, dass eine stringente Kohortierung durch alle Beteiligten (Träger, Sicherheitsteam, Ordnungsamt, Bezirksregierung usw.) sichergestellt werden konnte und dass die von uns getroffenen Maßnahmen alle richtig waren. Selbstverständlich muss jetzt eine stringente Kontaktnachverfolgung bei der infizierten Person gemacht werden, damit geklärt wird, wer von den negativ Getesteten in der Inkubationszeit Kontakt hatte und daher als Kontaktperson der Kategorie 1 einzustufen ist. Diese Personen müssten weiterhin unter Quarantäne gestellt werden. Für alle anderen dürfte die herausfordernde Zeit zu Ende sein.“

Unterdessen widerspricht Nolte Darstellungen der ZUE-Bewohner, dort lebten viele schon seit anderthalb Jahren. „Der längste Aufenthalt eines Bewohners ist seit März 2019. Das bedeutet 15 Monate. Es handelt sich um einen alleinreisenden Mann aus der Türkei. Ankunft in der Unterkunft gemäß System am 11.03.2019. Seit März 2019 sind 21 Personen in der Unterkunft registriert. Keine Familien.“