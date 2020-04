Einsatzfähig und gesund bleiben : Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis folgen Pandemie-Plan

Rhein-Sieg-Kreis Mit kleineren Teams und weniger Kontakt begegnen die Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis der Corona-Pandemie. Auch das digitale Home-Office spielt in den Planungen der Einsatzkräfte eine wichtige Rolle.

Versammlungen, Übungen, Lehrgänge und andere Treffen gibt es schon seit Anfang März nicht mehr. „Abstand halten“ und „Wir bleiben zu Hause“, das gilt auch für die Feuerwehrleute. Die Feuerwehr in Bad Honnef will auf die Ausbildung dennoch nicht verzichten. Deshalb startete sie mit dem Löschzug Aegidienberg die virtuelle Ausbildung mit einer Online-Übung, erzählt Pressesprecher Björn Haupt. Das soll nun auch auf die anderen Einheiten der Bad Honnefer Feuerwehr ausgeweitet werden.

Digital auf dem Vormarsch

In Rheinbach wechseln sich Gruppen von fünf bis acht Feuerwehrleuten im Schichtdienst ab. „Die verschiedenen Schichten sind auf der Wache in Bereitschaft“, berichtet Katarina Knoch, Pressesprecherin der Rheinbacher Wehr. Für diesen Bereitschaftsdienst sind sie von ihren Arbeitgebern freigestellt. Das beschreibt Knoch als unproblematisch – viele Feuerwehrleute seien im Hauptberuf bei der Stadt angestellt. Auch in Rheinbach gilt allerdings: „Wenn sich zeigt, dass der Einsatz mehr Leute braucht, wird der Rest alarmiert“, so Knoch.

Im Alltag begegnen sich nur kleine Teams

Das sei nicht nur in Krisenzeiten sinnvoll, findet Björn Haupt. In Bad Honnef gibt es die Einteilung in kleinere Teams schon länger. „Jetzt in der Corona-Zeit profitieren wir davon, dass wir diese Teams schon vorher hatten“, so Haupt.