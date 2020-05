Einsatz in Sankt Augustin-Mülldorf : Feuerwehr muss brennenden Rucksack an Bushaltestelle löschen

Foto: Alf Kaufmann

Sank Augustin Ein brennender Rucksack hat in der Nacht zu Samstag die Feuerwehr in Sankt Augustin auf den Plan gerufen. Die Tasche war unter einer Sitzbank an einer Bushaltestelle platziert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Um kurz nach Mitternacht haben am Samstag mehrere Anwohner einen Brand an einer Bushaltestelle an der Mendener Straße in Sankt Augustin-Mülldorf gemeldet. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit acht Kräften aus, die das Feuer schnell löschen konten.

Gelöscht werden musste ein brennender Rucksack, der unter der Sitzband in dem Bushaltestellenunterstand platziert war. Mehrmals schlugen Stichflammen aus dem Rucksack heraus, da im Inneren diverse Kosmetik-Artikel wie Deodosen verstaut waren, die kleinere Explosionen auslösten.

Laut Polizei wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an.

Erst vor fünf Tagen hatte eine Holzhütte an einer Förderschule in Siegburg gebrannt. Auch dort geht die Polizei von Brandstiftung aus.

(wrm)