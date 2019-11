Musical in Sankt Augustin : Schüler des Rhein-Sieg-Gymnasiums spielen „Fausts Pakt“

Sankt Augustin Wenn Mephisto in den Himmel muss: Schüler des Rhein-Sieg-Gymnasiums bringe „Fausts Pakt“ auf die Bühne. Die Jungen und Mädchen zeigen Goethes Klassiker im Hier und Jetzt als Musical.

„Wir präsentieren diesmal eher ein Musiktheater als ein Musical“, sagt Matthias Reinold, der bereits zum zwölften Mal die Gesamtleitung hat. Tänzerische Einlagen gebe es zwar, aber sie seien nicht so dominant wie in der Vergangenheit, als mit den Geschwistern Einmal und der Tanzschule Lepehne-Herbst aus Bonn das tänzerische Element eine größere Rolle spielte.

Goethes Faust beschäftigt sich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Die rund 70 Schülerinnen und Schüler bringen das in moderner, kritischer Variante als „Fausts Pakt“ auf die Bühne. Sebastian Blöcher hat mit satirischem Blick auf das Leben und die Suche nach dem Sinn die Geschichte ins Hier und Jetzt verlagert. Reinolds Lebensgefährte Blöcher, der als Lehrer an der Gesamtschule Troisdorf arbeitet, hat das Buch für die Aufführung geschrieben und führt auch Regie.

Gott ist Elvis im Musical „Fausts Pakt“ des Rhein-Sieg-Gymnasiums

Sehr ruhig bereitet sich indes Mephisto alias Chris Schaper auf seinen Auftritt vor. „Das Schwerste für mich ist das Singen“, sagt er. Er habe zuvor keinerlei Gesangserfahrung gehabt und auch die Tanzchoreographien kosteten ihn Überwindung. „Lieber mache ich etwas richtig, als dass es am Ende peinlich wird“, meint Schaper. Die Sprache ist in fast allen Szenen modern – einzige Ausnahme ist die Konfrontation Mephistos mit Gott, die eng an das Original angelehnt ist. „Chris ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ihm die Big Band, in der er selbst Gitarre spielt, sagte, dass er das sehr gut macht“, erzählt Reinold.