Alte Heerstraße/Am Kreuzeck : Fahrradfahrer bei Unfall in Sankt Augustin lebensgefährlich verletzt

Fahrradfahrer bei Unfall in Sankt Augustin lebensgefährlich verletzt

Einen Unfall mit einem schwer verletzten Radfahrer gab es am Dienstag in Sankt Augustin. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Bei einem Unfall auf der Alten Heerstraße/Am Kreuzeck wurde ein Fahrradfahrer in Sankt Augustin lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Informationen erfasste ein Auto den 77-Jährigen beim Abbiegen.

Lebensgefährlich verletzt hat sich ein Fahrradfahrer am Dienstag bei einem Unfall auf der Alten Heerstraße/Am Kreuzeck in Sankt Augustin. Nach ersten Sachstand der Polizei vor Ort war eine 82-Jährige aus Sankt Augustin mit ihrem Kleinwagen von einem Parkplatz auf die Straße Am Kreuzeck eingebogen. Sie habe sich auf der Straße auf die Linksabbiegespur zur Alten Heerstraße Richtung Sankt Augustin-Hangelar eingeordnet.