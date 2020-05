Portemonnaie auf Flohmarkt gestohlen : Polizei fahndet nach Dieb aus Sankt Augustin

Sankt Augustin Mehrere Tausend Euro wurden vom Konto eines 84-jährigen abgehoben. Er hatte bei einem Besuch auf einem Flohmarkt bemerkt, dass seine Geldbörse plötzlich fehlte. Die Polizei fahndet.

Ein 84 Jahre alter Mann aus Sankt Augustin ist um mehrere Tausend Euro betrogen worden. Er hatte am 16. Februar einen Flohmarkt in Menden besucht. Dort wurde ihm sein Portemonnaie, samt Bargeld und Debit-Karte gestohlen.

Mit dieser Karte hob der bislang unbekannte Täter einen Tag später in zwei Bankfilialen in Köln und Sankt Augustin mehrere Tausend Euro ab, berichtet die Polizei. Der Täter wurde während der Abhebung in der Filiale in Köln von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.