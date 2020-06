Hennecke in Sankt Augustin : Expertin kann Austritt von Chemikalien nach Brand in Halle ausschließen

Bei der Firma Hennecke in Sankt Augustin hat es am Mittwochabend gebrannt. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Beim Maschinenhersteller Hennecke in Sankt Augustin hat es am Mittwochabend gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer schnell. Ein Austritt oder das Verbrennen von Chemikalien konnte ausgeschlossen werden.

Nach dem Brand an einer Halle der Sankt Augustiner Firma Hennecke am Mittwochabend hat am Donnerstag die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Laut deren Sprecher Burkhard Rick gibt es keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Der Produktionsbetrieb des Unternehmens, das Maschinen- und Anlagentechnik für die Kunststoffverarbeitung produziert, lief am Tag nach dem Feuerwehreinsatz ungehindert weiter, wie Unternehmenssprecher Torsten Spiller auf Nachfrage berichtete. Das Feuer sei an der Außenwand des betriebseigenen Forschungs- und Technikzentrums entstanden. Wie groß der Schaden an den technischen Geräten sei, werde derzeit untersucht.