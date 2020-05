Baubeginn in Mülldorf : Erste Häuser sollen Anfang 2022 stehen

Aktuell stehen Tiefbauarbeiten für die Erschließungsstraße zu den vier geplanten Gebäuden hinter der Nachbarschaftshilfe in Mülldorf an. Foto: Foto: Martina Welt

Sankt Augustin Vier mehrgeschossige Gebäude entstehen auf dem Areal des alten Bauhofs in Sankt Augustin. Im ersten Bauabschnitt werden zwei Häuser mit 13 geförderten Wohnungen realisiert.

Es tut sich was auf dem Gelände hinter der Nachbarschaftshilfe in Mülldorf. Die Baustraße wurde angelegt und derzeit würden dort Tiefbau- und Kanalarbeiten erledigt, so der Technische Beigeordnete Rainer Gleß zum aktuellen Sachstand. „Die Investoren warten zudem auf die Baugenehmigung für den ersten Bauabschnitt“, die werde jedoch zeitnah erteilt. Das sei nur noch eine Formsache und dann könne der Bau beginnen. Geplant sind in einem ersten Bauabschnitt zwei Mehrfamilienhäuser entlang der Bahnstrecke, die 13 geförderte mietgünstige Wohnungen bieten werden. Die Fertigstellung ist zum Beginn des Jahres 2022 geplant.